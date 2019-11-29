شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يتراجع بسبب إضراب بعض العمال في موسم "الجمعة السوداء" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات اليوم بفعل الإضراب الذي تعرضت له الشركة في عدد من متاجرها ومراكزها حول العالم بالتزامن مع موسم الجمعة السوداء.



وتنتظر شركات التجزئة سواء الإلكترونية أو المتاجر التقليدية موسم التسوق في الجمعة السوداء كل عام لجذب أكبر عدد من المستهلكين والمشترين عبر الإنترنت فضلا عن انتعاش خدمات التوصيل والشحن.

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ونظم العديد من عمال مراكز ومستودعات تابعة لـ"أمازون" في الولايات المتحدة وألمانيا اليوم إضرابا من أجل زيادة الرواتب مستغلين هذه المناسبة الهامة لشركات المتاجر.



ويتسابق المستهلكون حول العالم من أجل الاستفادة من العروض والخصومات على السلع بمختلف أنواعها لدى كبار وصغار شركات التجزئة على الإنترنت كـ"أمازون" وغيرها التقليدية مثل "وول مارت".



وفي ردة فعل على الإضراب ورغم انتعاش موسم التسوق، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1805.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1824.6 دولار وأقل سعر عند 1803.5 دولار.