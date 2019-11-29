شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية 2.52% خلال أسبوع..ورأس المال يخسر 53 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.52% خاسراً 203.55 نقطة ليغلق عند مستوى7859.06 نقطة. وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 549.66 مليون سهم بقيمة 15.06 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهى، وتراجعت القيمة السوقية خلال الأسبوع بنحو 53.7 مليار لتصل إلى 1.844 تريليون ريال. Advertisements وتراجع ببورصة السعودية، قطاع الاتصالات بنسبة 5.4%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.03%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.3%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%.

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