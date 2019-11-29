تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

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وجاء فى المركز الثالث "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 8.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 127.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 11.4 مليون ورقة وبقيمة تداول 102 مليون جنيه، ثم "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول 8.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 101.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
وفى المركز السادس "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 4.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 96.8 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 7.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 86.7 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 12 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 66.2 مليون جنيه، وفى التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 2.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 63.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الإسكندرية للزيوت المعدنية" بحجم تداول بلغ 15.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 60.3 مليون جنيه.
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