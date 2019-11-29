«نخبة الخريجين» برنامج تدريب وتوظيف في مشروع البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت شركة البحر الأحمر للتطوير استقبال طلبات التقديم في برنامج «نخبة الخريجين» الذي يستهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب السعودي حديثي التخرج لصقل خبراتهم العملية وتأهيلهم للتخصصات الجديدة التي يوفرها مشروع البحر الأحمر.

وأوضحت الشركة أن متدربي برنامج «نخبة الخريجين» الذي يستمر لمدة عامين، سوف يحظون بفرصة تطوير مهاراتهم وتوظيفهم بعد انتهاء مدة التدريب في شركة البحر الأحمر للتطوير، تماشيا مع هدف الشركة المتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين.

ويرتكز برنامج نخبة الخريجين على مبدأ التدريب على رأس العمل من خلال التدوير الوظيفي في عدة أقسام مختلفة، حيث سيتم تحديد المهام الموكلة إلى المتدربين ومتابعتها لقياس أدائهم.

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ويهدف البرنامج الذي سيبدأ في 13 يناير 2020، إلى تأهيل المتدربين للعمل في وظائف المستقبل ليكونوا سباقين باكتساب الخبرة في عدة مسارات في الضيافة والوجهات الذكية والاستدامة البيئية وإنجاز المشروع والحوكمة والشؤون القانونية.

وسيعمل كل مشرف على تحديد جدول البرنامج والمسار التدريبي الذي يرغب كل متدرب في الالتحاق به.

برنامج نخبة الخريجين:

يستهدف حديثي التخرج لتأهيلهم على التخصصات الجديدة التي يوفرها مشروع البحر الأحمر

مدة البرنامج عامان

التقديم مستمر حتى 3 ديسمبر 2019يبدأ البرنامج 13 يناير 2020جدول البرنامج:

70% تدريب على رأس العمل 20% توجيه مهني لتحديد مستقبل المسار الوظيفي

10% الالتحاق بدورات تدريبية

الشروط: