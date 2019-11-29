المواصفات لـ "مكة" : سيارات معرض الرياض ضمن لائحة المركبات المعدلة وطرازات الإنتاج المحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن السيارات التي عرضت أخيرا في المزاد التجاري بمعرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض، تندرج ضمن لائحة المركبات المعدلة وطرازات الإنتاج المحدود والطرازات الخاضعة لشروط استثنائية، مشيرة إلى أنها خضعت لرقابة الهيئة.

وكان مستخدمون لوسائل التواصل ومغردون على تويتر أشاروا إلى بيع سيارات في معرض الرياض غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، متسائلين عن دور الهيئة في هذا الإطار.

اللائحة المعدلة

وأوضح نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور طامس الحمادي أن الهيئة وضمن الدور المنوط بها في التعامل مع المستجدات العالمية والوطنية، أصدرت اللائحة الفنية للمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود، واعتمدت في مجلس إدارة الهيئة تحت رقم 166 وتاريخ 03 /01 /1440 وتم في اللائحة الاسترشاد بالمتطلبات الدولية والممارسات العالمية المقبولة.

منظومة تشريعية

وأشار الحمادي في رد على استفسارات لـ»مكة» حول ما إذا كانت السيارات التي عرضت بمزاد الرياض مخالفة لمواصفات الهيئة إلى أن أنواع المركبات المتداولة بالأسواق تنقسم إلى قسمين رئيسين، الأول هو المركبات المصنعة بشكل تجاري في الأسواق (سواء الشخصية أو النقل العام)، وهي مغطاة بمنظومة تشريعية ورقابية متكاملة، والقسم الثاني هو ما يندرج ضمن مجال اللائحة الفنية التي أصدرتها الهيئة للمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود، حيث تطرقت اللائحة لثلاثة أنواع من المركبات، هي المركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود والطرازات الخاضعة لشروط استثنائية.

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ريادة المملكة

ولفت إلى أن معرض الرياض للسيارات حدث عالمي مهم حظي برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مما أكد حرص ورغبة القيادة في تعزيز مكانة وحضور المملكة إقليميا وعالميا، عبر تنظيم الفعاليات والأحداث التي من شأنها إبراز المملكة كإحدى منارات التميز والريادة ، كما يعزز من خطوات المملكة نحو تحقيق الريادة الإقليمية والعالمية في المجالات كافة، منوها إلى حرص الهيئة كإحدى الجهات المشرعة في المجال الفني للمركبات بمتابعة المستجدات الفنية والاستفادة من التجارب الدولية لوضع البنية الفنية والتشريعية في جميع المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها ومواكبتها لرؤية المملكة.

فريق رقابي

وأفاد بأن الحدث كان محط أنظار المهتمين وعاشقي هذا النوع من السيارات على المستوى الوطني والعالمي، كما أن السيارات المشاركة في المعرض هي من دول ومصانع متقدمة تنفذ وتطبق المتطلبات الفنية المطلوبة في اللائحة الفنية السعودية نفسها، وقد تم التعامل مع هذه المركبات من خلال فريق عمل يضم الجهات الرقابية ذات العلاقة، حيث قامت كل جهة بالدور المنوط بها وفق اختصاصاتها وصلاحياتها النظامية.

تعديلات على التراخيص

وأبان أن المتطلبات للمركبات المعدلة تتمثل في المتطلبات الفنية المرتبطة بالتراخيص والتعديلات المسموح بها، بينما تتركز المتطلبات للمركبات ذات الإنتاج المحدود في استيفاء متطلبات الانبعاثات ومتطلبات الضوضاء، وتشترط اللائحة في الطرازات الخاضعة لشروط استثنائية إضافة إلى الانبعاثات والضوضاء شروط كفاءة استهلاك الوقود على أساس التأكد من أن الاستهلاك الزائد ناتج عن جهد المحرك وليس عن عدم مطابقته للمواصفات الفنية.

قسمان رئيسيان للمركبات

مركبات مصنعة بشكل تجاري في الأسواق (الشخصية أو النقل العام) مغطاة بمنظومة تشريعية ورقابية متكاملة.

مركبات تندرج ضمن مجال اللائحة الفنية التي أصدرتها الهيئة للمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود.

أنواع من المركبات في لائحة السيارات المعدلة وطرازات الإنتاج المحدود: