7 ديسمبر آخر موعد للتقديم على مسرعة «مسك ٥٠٠ »

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» النسخة الثالثة من مسرعة «مسك 500» لتقديم خدمات الدعم والمساندة لمشاريع الأعمال الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار جهوده لدعم المشاريع الريادية وتمكين شباب الأعمال من أخذ زمام المبادرة.

ودعا مركز المبادرات في بيان أمس، رواد الأعمال الراغبين في الالتحاق بالدورة الثالثة من «مسك 500» إلى تقديم طلبات الالتحاق قبل نهاية يوم السبت 7 ديسمبر 2019.

وتعقد مسرعة «مسك 500» بتنظيم من مبادرة «مسك الابتكار»، التي يرعاها مركز المبادرات في مؤسسة «مسك الخيرية» وتعنى بتحفيز قطاع الأعمال الناشئة وتمكين رواد الأعمال، وبشراكة استراتيجية مع «500 ستارت أبز» أفضل شركات رأس المال الجريء المقيمة في وادي السيليكون والمتخصصة في دعم المشاريع الواعدة خلال المراحل الأولى من عمرها.

وتنطوي النسخة الثالثة على برنامج دعم متكامل لرواد الأعمال، تحت إشراف نخبة من الموجهين والخبراء الدوليين، ويتضمن سلسلة من ورشات العمل والدورات التدريبية التي سيعمل في ظلها خبراء البرنامج جنبا إلى جنب رواد الأعمال على اكتشاف مكامن القوة وعناصر النجاح في مشاريعهم، والعمل على إنمائها وتقويتها وتجاوز الصعوبات والعوائق التي قد تواجههم خلال مرحلة إطلاق المشروع.

وتحصل المشاريع المنخرطة في المسرعة على تمويل قدره 187 ألف ريال، على أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل، وعلى رأسها امتلاكه فريق عمل مؤهلا لإدارة المشروع، ومنتجا في مجال التقنية أو مجالات أخرى مرتبطة به جاهزا للعرض أو تم عرضه في الأسواق. وللالتحاق بالنسخة الثالثة من المسرعة، لا بد أن يكون المشروع الريادي مقيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرحلة التحضيرية أو المرحلة الأولى من عمره، كما على ملاك المشاريع المشاركة الكاملة في جميع فعاليات وأنشطة البرنامج.

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ويأتي إطلاق النسخة الثالثة في أعقاب النجاح الذي حققته النسخة الثانية من المسرعة في دعم 19 شركة ناشئة من دول عدة، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين والأردن مصر، وفي قطاعات: التوظيف، والتجزئة والتجارة الالكترونية، وتخطيط الموارد المؤسسية، والأطعمة، والأزياء وغيرها.

وأسهم الدعم المقدم في الدورة الأولى من المسرعة في تعزيز احترافية رواد تلك المشاريع، وتمكينهم من مضاعفة إيراداتهم الشهرية بنسبة تصل إلى 400%، وإيجاد وظائف تجاوزت 50 وظيفة، وتوسيع نطاق مشاريعهم الاستثمارية في أسواق المنطقة.

مسرعة «مسك 500»

تتضمن النسخة الثالثة سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي سيعمل في ظلها خبراء البرنامج جنبا إلى جنب مع رواد الأعمال على اكتشاف مكامن القوة وعناصر النجاح في مشاريعهم، والعمل على إنمائها وتقويتها وتجاوز الصعوبات والعوائق التي قد تواجههم خلال مرحلة إطلاق المشروع تحصل المشاريع على تمويل قدره 187 ألف ريال.

شروط الحصول على التمويل:

وجود فريق عمل مؤهل لإدارة المشروعl

متلاكه منتجا في مجال التقنية أو مجالات أخرى مرتبطة به

المشروع جاهز للعرض أو تم عرضه في الأسواق

أن يكون مقيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أن يكون في المرحلة التحضيرية أو المرحلة الأولى من عمره

مشاركة ملاك المشاريع في جميع فعاليات وأنشطة البرنامج

- تقديم طلبات الالتحاق عبر الرابط: www.misk.500.co

- آخر موعد للتقديم: نهاية يوم السبت 7 ديسمبر 2019