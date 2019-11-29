شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إنتاج نفط أوبك فى نوفمبر بسبب انخفاض الإنتاج الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المكونة من 14 عضوا 29.57 مليون برميل يوميا فى المتوسط هذا الشهر، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن رقم أكتوبر المعدل.
وأشار المسح إلى أن السعودية، بعد أن استأنفت الإمدادات الطبيعية عقب هجمات على منشآتها فى سبتمبر، مازالت تضخ أقل بكثير مما يسمح به اتفاق تقوده أوبك. وتجتمع المنظمة لمراجعة الاتفاق فى الخامس من ديسمبر، وهو ذات اليوم الذى من المقرر أن تعلن أرامكو فيه سعر الطرح النهائي.
كانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، اتفقوا على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير، وتبلغ حصة أوبك من الخفض حوالى 800 ألف برميل يوميا، يطبقها 11 عضوا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
ومن المتوقع أن يمدد المنتجون اتفاق الإمدادات خلال اجتماعات الخامس والسادس من ديسمبر،. ويقول مندوبون فى أوبك إن المنتجين قد يبحثون تعميق خفض المعروض وسط توقعات تخمة فى 2020.
وقال مندوب بالمنظمة "التمديد هو الحد الأدنى."
وتراجع النفط إلى 63 دولارا للبرميل بعد طفرة صعدت به إلى 72 دولارا عقب هجمات 14 سبتمبر على منشأتى نفط سعوديتين. والسعر الحالى أقل من المستويات التى تحتاجها دول عديدة فى أوبك لضبط ميزانياتها وأقل من المستويات التى يقول المسؤولون إنهم يحبذونها.
وتجاوز أعضاء أوبك الأحد عشر الملزمين باتفاق المعروض، السارى حتى مارس 2020، مستويات تخفيضاتهم المتعهد بها بفارق كبير. فقد ارتفعت نسبة الامتثال إلى 152 بالمئة فى نوفمبر، وفقا لنتائج المسح، مقارنة مع 135 بالمئة فى أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع إنتاج نفط أوبك فى نوفمبر بسبب انخفاض الإنتاج الأنجولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.