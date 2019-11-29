شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الأفريقى يختار مصر لعقد مؤتمره الاقتصادى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينة شرم الشيخ فى الفترة من الثانى وحتى الرابع من ديسمبر المقبل انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادى فى قارة إفريقيا " فى نسخته الرابعة عشر، والذى ينظمه كل من بنك التنمية الإفريقى بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة إفريقيا بالأمم المتحدة.

وأوضح البنك الأفريقى - فى بيان حول المؤتمر - أن اختيار مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الاقتصادى العالمى يأتى بعد أن استطاعت أن تقدم نموذجاً إفريقيا ناجحا وقويا على تحدى وتجاوز كافة الصعوبات فى سبيل تحقيق نجاحات متتالية فى برنامجها الاقتصادى بشهادة صندوق النقد الدولي، وإحرازها تقدما ملحوظا فى ترتيبها الائتمانى بين دول العالم، فضلا عن رئاستها للاتحاد الإفريقى فى دورته الحالية التى قاربت على الانتهاء بنجاح.

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وأشار البنك إلى أن المؤتمر سيعقد هذا العام تحت عنوان "فرص العمل.. ريادة الأعمال وكفاءات ومهارات الشباب الإفريقي"، والذى يعد ذو أهمية ملحة؛ حيث أن توفير فُرَص العمل وتعزيز كفاءات ومهارات الشباب الإفريقى هما بمثابة أكبر تحديين تواجههما القارة التى يمثل فيها الشباب أكثر من 60% من تعداد سكانها، والمتوقع بلوغ تعداده أكثر من 830 مليون نسمة بحلول 2050، كما يتوافق الموضوع مع أجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية المستدامة 2063، التى تسعى مصر منذ توليها رئاسة الاتحاد فى دورته الحالية إلى تنفيذها بالتعاون مع جميع المؤسسات ودول العالم بشكل متكامل ومتساو بين دول القارة.

ويناقش المؤتمر تبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة حول ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل ومشاركة الشباب والمرأة فى إنجاز ونجاح المشروعات التنموية، بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار وكيفية الدفع بالاقتصادات الإفريقية من خلال الاستعانة بالشباب المتعلم وصاحب المهارات العالية والتى تتطلبها أسواق العمل .