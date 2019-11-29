شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تناشد "أوبك+" اتخاذ قرار بشأن اتفاق النفط فى توقيت أقرب إلى أبريل والان مع تفاصيل الخبر
وتنسق أوبك ودول منتجة للنفط غير أعضاء بالمنظمة اتفاقهما لخفض انتاج النفط بهدف موازنة السوق ودعم الأسعار منذ 3 سنوات.
ومن المقرر أن ينقضى اتفاقهما الحالى فى مارس، ومن المنتظر أن يناقش مصدرو النفط تمديدا محتملا للاتفاق أثناء اجتماع فى فيينا فى الخامس والسادس من ديسمبر.
ونقلت تاس عن نوفاك قوله أيضا إن مكثفات الغاز تشكل 7-8 بالمئة من مجمل انتاج النفط فى روسيا.
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