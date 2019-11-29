شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تتراجع بعد قانون أمريكى بشأن هونج كونج يجدد مخاوف التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الجمعة لأول مرة هذا الأسبوع، مع عودة توترات التجارة إلى السطح من جديد بعد أن انتقدت الصين قرار الرئيس دونالد ترامب توقيع مشروع قانون يدعم المحتجين فى هونج كونج.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 60.84 نقطة بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 28103.16 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز500 متراجعا 6.45 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 3147.18 نقطة.

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ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.16 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 8682.01 نقطة.