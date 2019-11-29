وول ستريت تتراجع بعد قانون أمريكى بشأن هونج كونج يجدد مخاوف التجارة

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وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 60.84 نقطة بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 28103.16 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز500 متراجعا 6.45 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 3147.18 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.16 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 8682.01 نقطة.
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