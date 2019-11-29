شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل آخر جلسات نوفمبر على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجلسة الأخيرة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية في ظل المستويات القياسية المتلاحقة التي سجلتها مؤخراً.



ولم يتم الإعلان بعد عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوى تصريحات إيجابية دفعت وول ستريت نحو مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية.

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وكان مسؤولون أمريكيون وصينيون قد أكدوا على الاقتراب من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات الأمريكية أمس أبوابها للاحتفال بعطية عيد الشكر، في حين ستكون الجلسة اليوم مختصرة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 28116 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 8694 نقطة، فيما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3148 نقطة.