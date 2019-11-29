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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تتتجاوز 1800 دولار للأوقية وتسرع الخطى نحو الألفين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم متجاوزاً حاجز 1800 دولار للأوقية، وذلك في ظل التكهنات بتشديد معايير مكافحة التغيرات المناخية الأمر الذي يدفعه نحو مستويات قياسية.
ويستخدم البلاديوم في صناعات أبرزها مكونات في السيارات لتقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة، وهو ما دفع الشركات العالمية لتعزيز الطلب على هذا المعدن.
ومنذ بداية العام الجاري حتى اليوم، قفزت أسعار البلاديوم بنحو 60% وتوالت ارتفاعاتته القياسية منذ أشهر حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويتوقع محللون إسراع البلاديوم من الخطى تجاه المزيد من المستويات القياسية وتحقيق حاجز الألفي دولار قبل الذهب، وذلك على الأرجح في الربع الرابع من العام المقبل.
ويتزامن الطلب على المعادن الصناعية (ومن بينها البلاديوم) مع التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واقتراب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 1828.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1828.9 دولار وأقل سعر عند 1808.5 دولار.
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