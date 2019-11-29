شكرا لقرائتكم خبر عن BBC: مالك شركة "مرسيدس-بنز" يخفض 10 آلاف وظيفة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة دايملر شركة صناعة السيارات الألمانية التي تمتلك Mercedes-Benz، إنها ستستغني عن أكثر من 10 آلاف من موظفيها في جميع أنحاء العالم لأنها تسعى إلى تمويل التحول إلى السيارات الكهربائية، وفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان شركة أودي المنافسة أنها ستخفض 9500 وظيفة من أصل 61000 وظيفة في ألمانيا لنفس السبب.

وقالت دايملر في بيان للصحفيين إن صناعة السيارات تمر "بأكبر تحول في تاريخها".

كما ذكر بيان الشركة ان التحول نحو السيارات الكهربائية يتطلب استثمارات كبيرة ولهذا السبب أعلنت سابقا انها ستطلق برنامج لزيادة القدرة التنافسية والابتكار وقوة الاستثمار.

Advertisements

يتمثل جزء من هذا البرنامج في تخفيض تكاليف الموظفين بحوالي 1.4 مليار يورو بنهاية عام 2022 بالإضافة الى تقليل عدد الوظائف الإدارية في جميع أنحاء العالم بنسبة 10٪.

وأضافت الشركة التي لديها قوة عاملة عالمية تضم حوالي 300 الف عامل ومصنع في 17 دولة، إنها ستخفض التكاليف والعمالة، كما سيتم تخفيض الوظائف الادارية وتقديم برامج انهاء الخدمة في المانيا وتوسيع احتمالات التقاعد بدوام جزئي.