شكرا لقرائتكم خبر عن "ايتيدا" تغير شعارها.. وتعلن تحديث منظومة التوقيع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المهندسة هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، عن رؤية وتوجهات الهيئة الاستراتيجية الجديدة، والتى تستهدف من خلالها دفع عمليات التنمية فى القطاع، ومن ضمنها تغيير شعار الهيئة بما يتواكب مع توجهات الهيئة الجديدة والركائز الاستراتيجية، حيث أشارت إلى أن الهيئة ستركز فى عملها على فتح وتنمية أسواق جديدة للشركات المحلية، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، وتوجيه وتحفيز الابداع والبحث والتطوير من خلال 5 محاور للعمل وهم تنمية الصادرات كماً وكيفاً، ودعم منظومة التحول الرقمي، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وأخيراً تهيئة بيئة الأعمال.

ولفتت "الجوهرى"، إلى أن الهيئة وضعت 5 مؤشرات لمتابعة أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر وهم معدل زيادة الصادرات الرقمية، وتوفير فرص عمل إضافية للكوادر المصرية سنوياً، وتوفير كوادر مدربة ‘ضافية سنوياً، ومعدل لزيادة عدد الشركات الناشئة سنوياً، وكذلك حجم الاستثمارات الداعمة للشركات الناشئة.

وخلال عرض نتائج بعض أعمال الهيئة خلال عام 2019، أشارت "الجوهرى" إلى أن الهيئة قامت بتوفير 9000 فرصة عمل للكوادر المصرية، كما قامت بتدريب 16 و500 متدرب من الكوادر الشابة، بجانب تخريج 16 شركة من الحاضنات التكنولوجية، واحتضان 22 شركة ناشئة بمركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وحول صناعة خدمات التعهيد فى مصر أو ما يطلق عليها الآن الخدمات المشتركة، أشارت إلى أنها تأتى على رأس أولوياتها، حيث يعمل بها فى مصر الآن حوالى 215 ألف موظف، ومن المتوقع أن يزيد إلى 240 ألف عام 2020، وفقًا لتقديرات شركة IDC العالمية، وأوضحت أنه يوجد أكثر من 100 دولة تحصل على تلك الخدمات من مصر، وبأكثر من 20 لغة.

وأكدت "الجوهرى"، أن مصر تأتى فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا طبقا لتقرير (ايه تى كيرني) مقارنة بالدول التى تقدم تلك الخدمات، وتأتى بين أفضل 9 مواقع عالمية تخدم الأسواق الأوروبية وذلك طبقاً لتقرير(جارتنر) للمرة الثالثة على التوالي، كما أوضحت ان الهيئة ستعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمى لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها والتى تبلغ حالياً 16%.

كما أكدت على أن مصر تستحق تلك المكانة بجدارة حيث تمتلك مصر كل المؤهلات التى تضعها ضمن أهم المقاصد الرئيسية والمفضلة لموفرى تلك الخدمات على مستوى العالم سواء من وفرة المهارات الرقمية أو تكلفة الأعمال وهو مجموعة من الميزات النادرة بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا أو فى دول شمال وغرب أوروبا.

وأوضحت أن الهيئة تستهدف تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية للخدمات وللإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وكذلك تصميم وتصنيع الإليكترونيات من خلال تمكين عمليات البحث والتطوير وتحفيز الابداع.

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وعن مشروع المناطق التكنولوجية ومتابعة الموقف التنفيذى له وموقفه من أجندة الهيئة، أكدت أن مشروع المناطق التكنولوجية يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لخدمة أهداف التنمية على مستوى الدولة بشكل عام من خلال تحفيز ورعاية الإبداع، وتوفر بيئة مثالية للحاضنات التكنولوجية، ومراكز بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا، كما يعمل على خلق فرص عمل للشباب المصرى بالمحافظات، مشيرة إلى أن المشروع يخدم بشكل خاص محاور العمل الخاصة بوزارة الاتصالات والهيئة لتنمية صادرات تكنولوجيا المعلومات وبالأخص قطاع والتعهيد وتصميم وتصنيع الإلكترونيات للأسواق الخارجية.

وحول التوقيع الإلكتروني، أوضحت أن الهيئة قامت الفترة الماضية بتحديث منظومة التوقيع الإلكترونى بالهيئة حيث انتهينا من تطوير وتحديث نظم التشغيل بالسلطة العليا للتصديق الإلكترونى والتى أدت إلى زيادة سرعة ومعدل الرد على طلبات التحقق اللحظى من صحة شهادات التوقيع الإلكترونى من 12 طلب فى الثانية إلى 5000 طلب فى الثانية، وذلك بهدف أن تتواكب مع النظم الحديثة وتلبية الطلب المتزايد على المعاملات الرقمية بشكل فعال وسريع.

وبمناسبة مرور 15 عاماً على إنشاء الهيئة، استعرضت "الجوهرى" عدد من المؤشرات والإنجازات التى ساهمت فى دفع قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر، حيث أوضحت أن أكثر من 30% من القوة العاملة بالقطاع تم تدريبهم من خلال برامج ومبادرات الهيئة المعنية ببناء القدرات.

ووقعت الهيئة 70 اتفاقية تعاون مع ما يزيد عن 45 مستثمر أجنبى من الشركات، كما وفرت الهيئة 40 ألف فرصة عمل مباشرة للكوادر المصرية، ودعم 4000 رائد أعمال، وكان للهيئة دور رائد بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا فى مجال ريادة الأعمال حيث قامت بدعم واحتضان حوالى 450 شركة ناشئة منذ 2005.

كما قدمت الهيئة دعم مادى ملموس لتحفيز الشركات المصرية على الصادرات وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة حيث قدمت الهيئة 350 مليون جنيه دعم على الصادرات التكنولوجية منذ بداية عمل البرنامج عام 2009.

وفى سياق آخر قالت هالت الجوهرى، إن معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو أى سى تي" يعد أحد المنصات الهامة لاستعراض ومتابعة ما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى على مدار عام، وهو بمثابة اجتماع ولقاء سنوى لأسرة المجتمع التقنى فى مصر، حيث يجمع كل المهتمين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت سقف واحد.

وأوضحت "الجوهرى"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الهيئة تشارك وتساهم فى تنظيم المشاركة الرسمية لجناح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى تحت شعار "مصر الرقمية"، والذى يضم مجموعة من المشروعات والمبادرات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة.

وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم خلال فعاليات المعرض بتنظيم عدد من الفعاليات الموجهة للجمهور العام والمتخصصين فى مجالات التكنولوجيا بهدف نقل المعرفة والخبرات من خلال عدد من ورش العمل والجلسات التعريفية عن التكنولوجيات الناشئة، كما سنقوم أيضاً بالإعلان عن عدد من المسابقات والاتفاقيات التى تستهدف دعم وتحفيز الإبداع ورواد الأعمال بالتعاون مع الشركات العالمية.