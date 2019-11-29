استطلاع: النفط سيظل تحت الضغط فى 2020 وسط تخمة المعروض

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ويتوقع الاستطلاع الذى شمل 42 اقتصاديا ومحللا بلوغ متوسط سعر خام برنت 62.5 دولار للبرميل العام المقبل دون تغير يذكر عن توقع الشهر الماضى البالغ 62.38 دولار، والذى كان الأدنى للعام 2020 فى نحو عامين.
ومنذ بداية العام، بلغ متوسط سعر الخام القياسى حوالى 64 دولارا للبرميل.
وقال فرنك شالنبرجر المحلل لدى إل.بي.بي.دبليو "هناك ببساطة الكثير جدا من النفط فى السوق."
وهذا الشهر، قالت وكالة الطاقة الدولية إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيواجهون منافسة شرسة فى 2020، متوقعة زيادة فى نمو المعروض من خارج المنظمة العام المقبل.
وقدر المحللون نمو الطلب بين 0.8 و1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل. وفى حين قال أغلب المشاركين فى الاستطلاع إن من المرجح أن تبقى أوبك وحلفاؤها على تخفيضات الإنتاج، فإنهم لا يتوقعون تخفيضات أعمق.
وتتعرض أسعار برنت لضغوط بفعل المخاوف حيال تباطؤ النمو العالمى الذى يتفاقم بفعل النزاع التجارى الأمريكى الصيني. وتراجعت الأسعار حوالى 12% عن ذروة نحو أربعة أشهر التى بلغتها فى سبتمبر.
لكن توقعات 2020 لخام غرب تكساس الوسيط ارتفعت إلى 57.30 دولار للبرميل من 56.98 فى أكتوبر.
وقال المحللون إنه فى الوقت الذى سيظل فيه إنتاج الولايات المتحدة مرتفعا، فإن إنتاج النفط الصخرى فى المجمل قد يفقد بعض الزخم.
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