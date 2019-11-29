فيديو وصور.. ”الخليج 365” يرصد أجواء التسوق فى "البلاك فرايداى" بلندن

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وتعتبر العاصمة البريطانية لندن، كبرى عواصم الموضة فى العالم، ويشهد البلاك فرايداى، الذى يحل موعده فى الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، إقبالا كبيرا على شراء مختلف السلع مثل الملابس والأحذية وغيرها، وتعد موسما هاما لشراء الأسر احتياجاتها بأسعار مخفضة.
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