فيديو وصور.. ”الخليج 365” يرصد أجواء التسوق فى "البلاك فرايداى" بلندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365” جولة فى محال وشوارع العاصمة البريطانية لندن، وأبرزها شارع أوكسفورد، لرصد أجواء الاحتفال والتسوق فى يوم البلاك فرايداى والذى يشهد خصومات تتراوح بين 20 و70% وسط إقبال كبير على الشراء من مواطنى العديد من دول العالم. Advertisements وتعتبر العاصمة البريطانية لندن، كبرى عواصم الموضة فى العالم، ويشهد البلاك فرايداى، الذى يحل موعده فى الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، إقبالا كبيرا على شراء مختلف السلع مثل الملابس والأحذية وغيرها، وتعد موسما هاما لشراء الأسر احتياجاتها بأسعار مخفضة.

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