شكرا لقرائتكم خبر عن النفط على وشك تحقيق أول مكسب شهري منذ يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا التراجع فى ظل مخاوف تخمة المعروض الأمريكي ، لكن الأسعار على وشك تحقيق أول مكسب شهري منذ حزيران/يونيو ،بفضل تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية الأمريكية الصينية ،وتحركات تحالف أوبك بلس لدعم السوق.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.74$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.11$، و سجل أعلى مستوي عند 58.15$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 62.74$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.18$ ، وسجل أعلى مستوي عند 63.18$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ، بعد هبوطها بنسبة 1.7% يوم الأربعاء.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.5مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 452.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

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وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 12.9 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي لإنتاج النفط فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.

وعلى مدار تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر، والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بحوالي 7%، على وشك تحقيق أول مكسب شهري منذ حزيران/يونيو الماضي.

تعاذ تلك المكاسب إلى التطورات الإيجابية التي شاهدتها المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مدار الشهر ،ووجود مؤشرات قوية على اقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من إتمام صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

قالت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي أنه من المرجح أن تمدد منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك" وحلفاؤها اتفاق خفض الإنتاج العالمي لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى منتصف عام 2020 عندما يجتمعون فى الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك فى الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل بمقر المنظمة فى فيينا ،ويعقب هذا محادثات مع مجموعة من منتجي النفط المستقلين بقيادة روسيا ،فيما يعرف بتحالف "أوبك بلس".

وينفذ هذا التحالف العالمي اتفاقا بخفض المعروض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار/مارس 2020، بهدف تحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.