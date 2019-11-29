جوجل تحيط به الإشارات الإيجابية – تحليل – 29-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تراجع سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته بصورة متواضعة، إلا أنه محاط بالعديد من الإشارات الإيجابية التي تدعم استمرار النشاط الإيجابي للسهم، فالاتجاه الرئيسي الصاعد يسيطر على تحركاته بالمدى المتوسط والقصير وبمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأيضاً يستفيد من الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وقد سجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.04% بما يعادل -0.56 نقطة ليستقر عند سعر 1312.99 دولار. Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم بتداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المحوري 1289.00، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 1335.39. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : صاعد

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