شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز عند مقاومة قوية – تحليل – 29-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الاخيرة على المدى القصير، ليصل السهم بارتفاعه الأخير لإعادة اختبار مستوى المقاومة المحوري 36.22، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 30.55 إلى 41.87)، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد حقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.64% بما يعادل 0.23 نقطة ليستقر السهم عند سعر 36.14 دولار، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم بتداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 36.22، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 34.88 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : مرجح انخفاضه