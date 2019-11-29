جنرال إليكتريك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 29-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.53% بما يعادل -0.06 نقطة ليستقر في نهاية تداولاته عند سعر 11.29 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 11.10، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 13.83 إلى 6.66)، وسط استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.10، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 12.14 الذي يمثل نسبة 76.4%.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : مرجح ارتفاعه
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