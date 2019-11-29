شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 29-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي هذا الارتفاع في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير والبعيد أيضاً بمحاذاة خط ميل، مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.52% بما يعادل 3.03 نقطة ليستقر عند سعر 202.00 دولار، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 205.25 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 197.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : صاعد