فورد يرتفع بتأثير اختراقه خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 29-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فورد (F) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً للجلسة الرابعة على التوالي بلغت نسبتها 1.0% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر السهم عند سعر 9.10 دولار، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 8.89، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.32.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : صاعد
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