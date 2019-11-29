شكرا لقرائتكم خبر عن شريحة الأفراد فى طرح أرامكو تجذب 12.6 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سامبا كابيتال، مدير الاكتتاب فى الطرح العام الأولى لأرامكو السعودية، إن الشركة باعت حوالى 1.5 مليار سهم بقيمة 47.4 مليار ريال "12.64 مليار دولار"، إلى المستثمرين الأفراد، بينما بلغت طلبات المستثمرين من المؤسسات 118.86 مليار ريال فى الاثنى عشر يوما الأولى من فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.
وقالت سامبا، فى بيان اليوم الجمعة، إن طلبات المستثمرين من المؤسسات فى الطرح الأولى شملت 54% من شركات سعودية و24.1% من صناديق سعودية و10.5% من مستثمرين غير سعوديين.
وباب الاكتتاب مفتوح للمستثمرين من المؤسسات حتى الرابع من ديسمبر القادم.
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