وزيرة الاستثمار: مصر الأكثر جذبا للاستثمار فى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، فى ندوة بالعاصمة البريطانية "لندن"، ضمن فعاليات بعثة طرق الأبواب، التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية وعرض النجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة ترى أن القطاع الخاص محرك رئيسى للنمو الاقتصادى، لذلك فهى قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية من أجل توفير المناخ المناسب لبيئة الاعمال وضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، منها قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، موضحة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حققت قصص نجاح فى مصر منها مشروع الطاقة الشمسية بنبان فى أسوان.



سحر نصر وزيرة الاستثمار

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وإنشاء المزيد من المناطق الحرة والاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، إضافة إلى التوسع فى مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات من أجل التيسير على المستثمرين.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية التى تستضيفها لندن فى يناير 2020، والتى ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز فرص الاستثمار فى جميع أنحاء إفريقيا، وخلق فرص العمل فى القارة، مشيرة إلى أن مصر تدعو المستثمرين والمؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.



سحر نصر وزيرة الاستثمار تستعرض الفرص الاستثمارية بمصر

وأشادت الوزيرة، بإعلان شركة لكيلا البريطانية خلال منتدى افريقيا 2019، عن استثمار مليارى دولار فى القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية فى إفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، واطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالى استثمارات 350 مليون دولار.

وأوضحت أن مصر حريصة على زيادة التعاون الاستثمارى مع بريطانيا، فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة فى السوق المصرية الضخمة، داعية الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها فى مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار فى ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل فى مصر، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أهمية زيادة التعاون الانمائى مع بريطانيا خاصة فى مجالات مثل الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى تم تحديدها كأولويات رئيسية للحكومة المصرية.

وأكدت الوزيرة، أن مصر هى الأكثر جذبا للاستثمار فى افريقيا على مدار 3 سنوات، وفق التقارير الدولية وآخرها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بإن مصر حافظت على مركزها كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019.



3 وزراء يشاركون بندوة الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال بلندن

ومن جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قطاع النقل فى مصر يشهد تطوراً كبيراً، وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع الحيوى الهام الذى يخدم ملايين المواطنين يومياً.

واستعرض وزير النقل، خطط الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد، حيث أكد فى البداية اتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش وتوفير قطع الغيار الاصلية ورفع مستوى العامل البشرى، ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات، وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية ثم تم اجراء خطة متوسطة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات الجارية فى قطاع السكك الحديدية، حيث تم التعاقد على توريد عدد 100 جرار جديد وتأهيل 81 جرار وقطع الغيار والدعم الفنى، كما تم التعاقد مع شركة PRL الأمريكية على توريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار ورفع كفاءة عدد 41 جرار، وجارى الطرح لشراء 100 جرار آخر بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية،.

وأضاف كما تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع ومن أهمها خطوط السكك الحديدية المخطط تطويرها ( ازدواج خط المنصورة / دمياط بطول 64 كيلو متر، وتم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الفنية ،و ازدواج خط قليوب / منوف / طنطا بطول 94 كليو متر، وجارى طرح دراسة الجدوى والطلب و الدراسة الفنية، وازدواج خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق بطول 65 كم، وبالنسبة للخطوط الجديدة المخطط إنشاؤها، فهناك مخطط تنفيذ خط سكة حديد ( المناشى / 6 أكتوبر ) بطول 60 كم لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر ، وإنشاء خط سكة حديد (الروبيكى / العاشر / بلبيس ) بطول 69 كم ( ركاب / بضائع )، وكذلك خط سكة حديد الغردقة / سفاجا / قنا و إلى الاقصر / ابو طرطور بطول 750 كم، لافتا إلى أن السكة الحديد تنقل حاليا مليون راكب يوميا ستصل الى ٢ مليون راكب يوميا مع انتهاء الخطة المتوسطة لتصل إلى 4 ملايين يومياً مع تنفيذ الخطة الطويل، مشيرا إلى الاهتمام بالربط السككى مع السودان.

وأكد الوزير على ضرورة دخول القطاع الخاص فى مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية لزيادة عوائد الهيئة المالية.



جانب من كلمة وزيرة الاستثمار بندوة الجمعية المصرية البريطانية

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فإنه جارى تطوير الخطين الأول والثانى للمترو، وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، مشيرا إلى أنه فى إبريل 2020 سيتم الانتهاء من المرحلة الرابعة ووضع حجر الأساس للقطار المكهرب، كما تم البدء فى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى LRT ( السلام – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 72 كليو متر، وكذلك بدء تنفيذ ولأول مــرة فى مصر مشــروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلو متر ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كيلو متر، لافتا إلى أن مشروعات الجر الكهربائى صديقة للبيئة.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكبارى، أشار الوزير، إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالى أطوال 7000 كم لتصل إجمالى أطوال الشبكة الرئيسية للطرق إلى 5و30 كيلو متر، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 4500 كيلو كتر بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة ( وزارة النقل – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الدفاع) وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كيلو متر بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية بإجمالى أطوال 1200 كليو متر.

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وأضاف الوزير، أنه اعتباراً من 2014/6/30 وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط تم التخطيط لإنشاء عدد 21 محور جديد على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشاؤها 38 كوبرى ليصل إجمالى الكبارى على النيل 59 كوبرى، وتم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد 7 محاور على النيل وجارى تنفيذ عدد 8 محاور بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد 6 محاور بالإضافة إلى استكمال عدد 2 محور.

وأشار وزير النقل، إلى طريق "القاهرة - كيب تاون" ووزارة النقل تنفيذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية "القاهرة - أرقين"، حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى وحتى أرقين خط عرض 22 ومنها إلى السودان، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون محورا هاما للتعاون التجارى بين الدول الأفريقية خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى وحرص مصر على الربط البرى مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أن هذا المشروع تخدم المواطن المصرى والإفريقي، وتفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.



يحيى زكى ومحمد معيط وسحر نصر وكامل الوزير وكريم هلال

وصرح وزير النقل أنه بالنسبة لقطاع النقل البحرى فإن مصر تمتلك عدد 15 ميناء بحرى ، عدد 6 ميناء على البحر المتوسط، عدد 9 ميناء على البحر الأحمر، وقد أدى التطور والنمو فى حجم وحركة التجارة العالمية إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط، وأن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال 5 محاور رئيسية : ( الموانئ البحرية ، الأسطول البحرى ، الأنشطة والخدمات ، الطرق والسكك الحديدية ، العنصر البشرى ).

ولا ينحصر التطوير فى الموانئ على تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة وانه جارى تطوير الموانئ البحرية بالإضافة إلى دراسة تطوير الأسطول المصرى من خلال تطوير الشركات القائمة وبحث مشاركة بعض الشركات العالمية.

واستعرض الوزير، الفرص الاستثمارية فى موانئ دمياط وسفاجا والاسكندرية والدخيلة حيث أكد أنها فرص استمارية واعدة وخاصة فى مجال المحطات متعددة الأغراض بالموانئ، أما بالنسبة للموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية فصرح وزير النقل، إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء عدد (7) موانئ جــافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وبما يساهم فى تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، ودعم الاقتصاد القومى المصرى بزيادة الإيرادات المحققة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية.

واستعرض المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية بالمنطقة لافتا إلى أنها منطقة واعدة بفضل سياساتها وجغرافيتها وحوافزها.



وزراء الاستثمار والمالية والنقل ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بندوة الجمعية المصرية البريطانية

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الجمعة، إن الحكومة تستهدف معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6.4% خلال العام المالى القادم 2020 - 2021 على أن يرتفع إلى 6.8% خلال العام المالى بعد القادم 2021 - 2022 لافتا إلى أن معدل النمو الاقتصادى المستهدف فى العام المالى الحالى 2019 - 2020 يبلغ 6%، مقارنة بنسبة نمو 5.6 % تحققت خلال العام المالى الماضى.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال فى لندن برعاية شركة فودافون مصر، أنه تم خفض أسعار الفائدة فى مصر بنسبة 4.5% خلال العام الحالى 2019 فى إطار تمهيد المناج الداعم للاستثمار، مؤكدا أن معدل التضخم فى مصر انخفض إلى نحو 2.5% وهو أقل من المستهدف، حيث يستهدف البنك المركزى معدل تضخم نحو 9%.

وأكد وزير المالية، أن اقتصاد مصر سيكون فى مرتبة جيدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تم تمهيد البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالملف الاقتصادى، مؤكدا أن رسالته الهامة للمستثمرين الأجانب، هى أن الاقتصاد المصرى أكثر مرونة لتحمل الصدمات الدولية الناتجة عن عدم استقرار الأسواق الناشئة أو غيرها من المتغيرات الاقتصادية الدولية، إلى جانب العديد من الفرص الاستثمارية فى شتى المجالات الاقتصادية.

ولفت وزير المالية إلى عدة مؤشرات هامة حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد 3 سنوات من إنطلاقه، وهى ما تجاوزت التوقعات، وتشمل أرصدة للاحتياطى الأجنبى لمصر بقيمة 45.2 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2019 ومعدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.6% خلال العام المالى الماضى، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.



ندوة الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال فى لندن

ويشارك فى فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، برعاية شركة فودافون مصر، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية فى شركة فودافون مصر، ونهى سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام بشركة فوادافون مصر، وأحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير مصر" وجمال صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة POD وؤساء وتنفيذيين لأكثر من 40 شركة تعمل فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى.

ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن.