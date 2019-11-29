شاهد.."عندما تعشق الشيكولا" ابتكارات الشيكولاتة السويسرية فى أعياد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى الشيكولاتة السويسرية بشهرة واسعة بالعالم، اذ تعد ضمن الافضل عالميا، ومع قرب احتفالات الكريسماس بالعالم، ابتكرت بعض المحال السويسرية اشكال مختلفة منها على هيئة سنتا كلوز و الدب الثلجى و الدب وغيرها من اشكال هذه المناسبة لجذب الذبائن.

ويكمن السر فى جودة الشوكولاه السويسرية فى حليب الأبقار الذى يرعى فى سفوح جبال الألب، و يعد السويسرى دانيال بيتر أحد أول من صنع شوكولاتة الحليب بالعالم، ففى عام 1875 قام بإضافة الحليب المجفف إلى الشوكولاتة، حيث كانت لديه مشكلة فى إزالة الماء من الحليب، ولم يتمكن من ذلك حتى قام بالتعاون مع هنرى نستله الذى كان حينها يعمل فى أغذية للأطفال والذى ابتكر عملية تكثيف الحليب.

وتوجد أنواع مختلفة من الشوكولاته السويسرى فهناك النوع الخام ويباع بالوزن وهى غالية الثمن، كما أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الكاكاو وينصح تناولها فى وقت قصير لا يتجاوز الثلاثة أيام حيث إنها لاتحتاج إلى التخزين فى الثلاجة وفقا لبعض تقارير.

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أما النوع الثانى خاص بالشيكولاتة المغلفة، وتنتشر فى العديد من متاجر سويسرا و العالم، كما أنها تحتاج إلى ظروف خاصة للتخزين خاصة عند شرائها كهدية للأهل أو الأصدقاء.