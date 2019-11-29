شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوعين تركيزا على احتمالات الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع تركيز المستثمرين على انحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لرابع مرة خلال هذا العام ،والعملة الأمريكية على وشك تحقيق مكسب شهري هو الرابع خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 98.43 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.35 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.31 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،و سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.44 نقطة.

انحسرت مرة أخرى خلال هذا الأسبوع ، احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر المقبل للمرة الرابعة خلال هذا العام ، وذلك بعد صدور بيانات إيجابية فى الولايات المتحدة.

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أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.1% خلال الربع الثالث ، متجاوزا توقعات الخبراء نمو بمعدل 1.9% ،وسجل الاقتصاد الأكبر فى العالم نمو بمعدل 2.0 % فى الربع الثاني.

وارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 0.6% فى تشرين الأول/أكتوبر ،على خلاف توقعات السوق انخفاض بنسبة 0.5% ،وسجلت الطلبات انخفاضا بنسبة 1.2% فى أيلول/سبتمبر ،وطلبات السلع المعمرة أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستثماري ، والذي يمثل أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى مدار تعاملات شهر تشرين الثاني /نوفمبر، حقق مؤشر الدولار حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.1% ، على وشك تحقيق رابع مكسب شهري خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

تحسنت خلال هذا الشهر ، شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء العملات ذات العائد المرتفع ،خاصة العملة الأمريكية الدولار ، فى ظل التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من إتمام صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

ومع انحسار مخاطر الحرب التجارية العالمية ،وتوالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى الولايات المتحدة ، من المتوقع على نطاق واسع أن يتمهل مجلس الاحتياطي الاتحادي كثيرا عند تخفيف السياسة النقدية الأمريكية.