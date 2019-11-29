شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تكبد خسارة شهرية فى ختام تعاملات نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لكنها بصدد تكبد خسارة شهرية فى ختام تعاملات تشرين الثاني/نوفمبر ، وهي الخسارة الشهرية الثانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ،وضعف الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.35% إلى مستوي 16.98$ ، من مستوي الافتتاح عند 16.92$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 16.89$.

فقد المعدن الأبيض بالأمس أقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف حول الاقتصاد الصيني "أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن فى العالم".

Advertisements

تنتهي تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر عند تسوية الأسعار اليوم ،وفقدت أسعار الفضة حتى الآن نسبة 6.2% ،بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

تأتي تلك الخسارة الشهرية، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة.

وحققت العملة الأمريكية ارتفاعا قويا على مدار هذا الشهر ، بفضل تفاصيل الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي ،وتوالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى الولايات المتحدة ، وقلصت كلتهما احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

وضعف بشدة الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، فى ظل توارد أخبار وتعليقات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والتي عززت احتمالات قرب إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل بين أكبر اقتصادين فى العالم.