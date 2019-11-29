شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين فى أوروبا يتجاوز التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مرتفعة بنسبة 1.0% ، أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.8% ، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع 0.7%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.3%، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.2% ،أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.1% ،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.