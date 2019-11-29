لو هتشترى إلكترونياً فى "البلاك فرايداى"..4 نصائح للتسوق عبر الإنترنت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلئ المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى، بإعلانات لمواقع التجارة الإلكترونية تعلن فيها عن تخفيضات ضخمة لمنتجات مختلفة بمناسبة "البلاك فرايداى"، ويقدم ”الخليج 365”، 4 نصائح عند التسوق عبر الإنترنت وهى:
و"البلاك فرايداى" هو عبارة عن حدث سنوى يقام فى آخر جمعة من شهر نوفمبر، وتطلق خلاله المتاجر عروض وتخفيضات على الهواتف والملابس والأجهزة الكهربائية ومنتجات أخرى، ويرجع سبب ظهورها إلى الأزمة التى مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرات السنين، إذ مرت بظروف اقتصادية صعبة، ما أدى إلى ركود فى حركة الأسواق ووقوف حركة البيع والشراء الأمر الذى اضطر أصحاب المحلات التجارية والسلع لبيع بضاعتهم بأقل من ثمنها.
1- تأكد من صحة بيانات الشركة
قبل شرائك لأى منتج من خلال الإنترنت تأكد من صحة البائع أو الشركة التى تنوى الشراء منها، إذ تقوم الشركات ذات الصيت بتقديم بيانات الاتصالات بها كعنوان الشركة والبلد الذى تقع فيه وأرقام الهاتف والفاكس، وتعد هذه البيانات ذات أهمية كبيرة للمستهلكين الذى قد يحتاجونها للاتصال بالشركة إذا حدث أى خطأ فى عملية الشراء.
2- قراءة الشروط والأحكامتقع عليك مسئولية قراءة الأحكام والشروط الخاصة بعملية الشراء التى ستقوم بها، وقد تحتاج إلى الضغط على رابط ينقلك إلى صفحة منفصلة تحتوى على الأحكام والشروط، ويجب أن تتضمن الشروط والأحكام ما إذا كان المنتج أو الخدمة التى ستشتريها تخضع للضمان أو التأمين، ما إذا كان البائع يملك سياسية لإلغاء عملية الشراء واسترجاع المنتج، وما إذا كان سيرد لك أموالك، البدائل المتوافرة لك فى حال كان المنتج الذى طلبته غير متوافر لدى البائع.
بعدما تتأكد من السعر الأجمالى، تأكد من أن طلبك قد تم وصفه بدقة للبائع قبل أن تقوم بالدفع، وتقوم الشركات التجارية ذائعة الصيت بتقديم ملخص للمشترين يصف لهم الطلب الذين وضعوه قبل أن يغادروا الموقع، حتى يتأكدوا من صحته، وبهذا يسهل للمشترين أن يغيروا الطلب قبل الدفع.
4- تأمين عملية الشراءعليك أن تتأكد من أن عملية الدفع الإلكترونية آمنة، وتقوم الشركات التى تقدم عملية دفع إلكترونية آمنة بإعلام المشترين قبل أن يقوموا بتقديم بيانات بطاقتهم الائتمانية، وطمأنتهم بأن بياناتهم لن تتعرض للسرقة.
وتستطيع التحقق مما إذا كانت الصفحة الإلكترونية التى تتصفحها آمنة أم لا من خلال علامة القفل أو المفتاح والتى ستجدها أو من خلال وجود https وليس http فى عنوان الموقع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.