لو هتشترى إلكترونياً فى "البلاك فرايداى"..4 نصائح للتسوق عبر الإنترنت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلئ المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى، بإعلانات لمواقع التجارة الإلكترونية تعلن فيها عن تخفيضات ضخمة لمنتجات مختلفة بمناسبة "البلاك فرايداى"، ويقدم ”الخليج 365”، 4 نصائح عند التسوق عبر الإنترنت وهى:

و"البلاك فرايداى" هو عبارة عن حدث سنوى يقام فى آخر جمعة من شهر نوفمبر، وتطلق خلاله المتاجر عروض وتخفيضات على الهواتف والملابس والأجهزة الكهربائية ومنتجات أخرى، ويرجع سبب ظهورها إلى الأزمة التى مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرات السنين، إذ مرت بظروف اقتصادية صعبة، ما أدى إلى ركود فى حركة الأسواق ووقوف حركة البيع والشراء الأمر الذى اضطر أصحاب المحلات التجارية والسلع لبيع بضاعتهم بأقل من ثمنها.

1- تأكد من صحة بيانات الشركة

قبل شرائك لأى منتج من خلال الإنترنت تأكد من صحة البائع أو الشركة التى تنوى الشراء منها، إذ تقوم الشركات ذات الصيت بتقديم بيانات الاتصالات بها كعنوان الشركة والبلد الذى تقع فيه وأرقام الهاتف والفاكس، وتعد هذه البيانات ذات أهمية كبيرة للمستهلكين الذى قد يحتاجونها للاتصال بالشركة إذا حدث أى خطأ فى عملية الشراء.

2- قراءة الشروط والأحكامتقع عليك مسئولية قراءة الأحكام والشروط الخاصة بعملية الشراء التى ستقوم بها، وقد تحتاج إلى الضغط على رابط ينقلك إلى صفحة منفصلة تحتوى على الأحكام والشروط، ويجب أن تتضمن الشروط والأحكام ما إذا كان المنتج أو الخدمة التى ستشتريها تخضع للضمان أو التأمين، ما إذا كان البائع يملك سياسية لإلغاء عملية الشراء واسترجاع المنتج، وما إذا كان سيرد لك أموالك، البدائل المتوافرة لك فى حال كان المنتج الذى طلبته غير متوافر لدى البائع.

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3- وجود مبالغ أو غرامات إضافيةتأكد من التكلفة الإجمالية التى ستتحملها فى عملية الشراء، وإذا كان السعر الإجمالى يتضمن التوصيل والتأمين والتركيب، وهل هناك تكلفة مستمرة سوف تضطر لتحملها، وعليك ألا توافق على دفع مبالغ غير محددة سلفاً من بطاقتك الائتمانية، كما تأكد إذا كان السعر يتضمن أى ضرائب أو جمارك، وما هى العملة المستخدمة فى عملية الشراء خاصة أن بعض الشركات المحلية قد تعرض أسعارها بالدولار الأمريكى.