شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-11-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-11-2019 فى مصر لليوم الثانى على التوالي، إذ سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلى 654 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب فى مصر اليوم: أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 18 سجل 560 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 654 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 747 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5232 جنيها

أوقية الذهب 1454 دولارا

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تراجعت أوقية الذهب مساء الأربعاء، لأدنى مستوى فى شهر، بعد أن أبدت الولايات المتحدة والصين رغبتهما فى توقيع اتفاق تجارى أولى بحلول نهاية العام، مما عزز الإقبال على الأصول المرتفعة المخاطر ودعم الدولار، بحسب وكالة رويترز، لكنها تحرك دولارين فقط وهو ما لم يؤثر على الأسعار فى السوق المصرى

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.