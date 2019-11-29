شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الجمعة 29-11-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 29-11-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3-8 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو.

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وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 5 - 7 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية 20 جنيها، والليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.