شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم الجمعة 29-11-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 180 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط من 90 – 210 جنيه، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 من 44 - 50 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 35- 41 جنيها، والبربون 1 بلغ من 42 - 48 جنيها، جمبرى جامبو 400-480 جنيها، جمبرى 1 بين 300-380 جنيهاً.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الأسماك اليوم الجمعة 29-11-2019 بسوق العبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.