شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للإدارة" ينظم برامج تدريبية لقيادات مركز المعلومات بمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المعهد القومى للإدارة، الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة لعدد من القيادات العليا بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إن محور التدريب وبناء القدرات يعتبر المحور الأهم فى خطة الإصلاح الإداري، حيث تستهدف الدولة إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إدارى يقوم على الكفاءات، إلى جانب المساهمة بشكل واضح فى تعزيز قدرات العاملين لتمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.

وأضافت "شريف"، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن التدريب يأتى تنفيذاً لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.

وأكدت "شريف"، على أن المعهد يقوم بتنفيذ دوره فى خطة الإصلاح الإدارى للدولة من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعى الإداري، ذلك من أجل المساهمة فى زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشرى، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسى والإسهام بكفاءة وفعالية فى تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى,

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وأوضحت "شريف" أن المعهد يقوم بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة ويقدمها بشكل غير تقليدى، وذلك بهدف إعداد كوادر قيادية إدارية متميزة من شاغلى الوظائف الإدارية العليا، الإشرافية الوسطى، والوسطى بالقطاع الحكومى والراغبين بها، بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتميزة، ووفقًا للمعايير الدولية.

وأشارت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إلى تنظيم المعهد لمجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة لعدد من القيادات العليا بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موضحة أنه تم إجراء تقييم للمشتركين بهذه البرامج لاختيار مجموعة منهم للالتحاق بالبرامج التدريبية التى سيشرع المعهد فى تنفيذها خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للإدارة نظم مؤخرًا البرنامج التدريبى "تخطيط وتنمية الموارد البشرية وإعداد وتحليل وتوصيف وتقييم وترتيب الوظائف"، لمجموعة من العاملين بوزارة الإنتاج الحربي.