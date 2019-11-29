انخفاض أسعار الذهب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:28 مساءً, 29 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض المناطق – الرياضانخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، بنسبة 0.15% إلى 1457.55 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 0.02% إلى 1454.65 دولاراً أمريكياً.

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