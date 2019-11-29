شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النفط ينخفض وسط تداول بطيء قبل اجتماع أوبك+ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:01 مساءً, 29 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض تراجعت أسعار النفط اليوم وسط تداول بطيء, في الوقت الذي ينتظر المستثمرون اجتماع منظمة أوبك وحلفائها الأسبوع القادم.

وبحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 28 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 63.59 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3 % إلى 57.97 دولار للبرميل.

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