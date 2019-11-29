شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. وزير النقل: نستهدف نقل 4 ملايين راكب يوميا بالسكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تستهدف الوصول لاستخدام 4 ملايين راكب يومياً على المدى الطويل مرفق السكك الحديدية من مليون راكب يومياً فى الوقت الحالى، وذلك بتطوير خطوط السكك الحديدية وازدواج بعضها، وزيادة عدد الجرارات وعربات القطارات والوصول إلى المناطق الصناعية، وتطوير أداء الإدارة لكامل المنظومة.

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال فى العاصمة البريطانية، لندن، اليوم الجمعة، أن الخطة تستهدف ربط العاصمة الإدارية الجديدة بخطوط المترو فى القاهرة، بشكل فعال يضم تحرك الراكب بسلاسة فى أنحاء القاهرة، مشيرا إلى أنه مع انتهاء العام المالى الحالى يصل إجمالى أطوال الطرق الجديدة إلى 5800 كيلو متر من إجمالى 7000 كيلومتر طول، على أن يتم تنفيذ 1200 كيلومتر خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة تطوير الشبكة القومية للطرق.

وأكد وزير النقل، أن المرحلة العاجلة لخطة تطوير السكك الحديدية فى مصر، تشمل دعم إجراءات الأمن والسلامة فى محطات القطار وعربات القطارات وورش الصيانة، وتدريب العمال والموظفين، وإنشاء معهد فنى للسكك الحديدية، لافتا إلى أن الراكب بدأ يستعيد ثقته فى مرفق السكك الحديدية.

وتنظم فعاليات بعثة طرق الأبواب، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، برئاسة المهندس خالد نصير، وبرعاية فودافون مصر.

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وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا، تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تمتد على مدار عقود طويلة، مؤكدًا أن مصر تعد بوابة الاستثمار فى القارة الأفريقية، عن طريق العديد من الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع التجمعات والدول الأفريقية، والتى تتيح النفاذ إلى أسواق القارة السمراء.

ويشارك فى فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية فى شركة فودافون مصر، وأحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير مصر" وجمال صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة POD و40 شركة تعمل فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى.

ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن.