شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصناعية تجرى أكثر من 10 آلاف حملة تفتيش على المصانع فى 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وأكد حلمى، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن المصلحة تكثف حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة، لافتا إلى أن الشهور الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة، وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وفى مجال الاعتماد والتراخيص، قال حلمى إن المصلحة قامت بترخيص 3 آلاف و578 مرجل بخارى وآلة حرارية، واعتماد 757 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 45 مطبعة عاملة فى مجال مواد التعبئة والتغليف، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 2124 استفساراً و1228 شكوى.
كانت هذه تفاصيل خبر الرقابة الصناعية تجرى أكثر من 10 آلاف حملة تفتيش على المصانع فى 10 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.