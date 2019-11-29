شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصناعية تجرى أكثر من 10 آلاف حملة تفتيش على المصانع فى 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد حلمى القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، عن أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجارى (يناير – أكتوبر)، قائلا إن المصلحة أجرت 10 آلاف و266 حملة تفتيشية على المصانع، كما تم إجراء 17 ألفا و595 دراسة فنية متخصصة تضمنت 5 آلاف و315 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 ألف و262 دراسة فنية متنوعة و8 دراسات مستلزمات إنتاج.

وأكد حلمى، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن المصلحة تكثف حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة، لافتا إلى أن الشهور الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة، وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وفى مجال الاعتماد والتراخيص، قال حلمى إن المصلحة قامت بترخيص 3 آلاف و578 مرجل بخارى وآلة حرارية، واعتماد 757 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 45 مطبعة عاملة فى مجال مواد التعبئة والتغليف، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 2124 استفساراً و1228 شكوى.