النحاس يضغط على المتوسط– تحليل -29-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتشكيل تداولات سلبية جديدة ليضغط بذلك على محور المتوسط المتحرك 55 محاولا بذلك الابتعاد عن المقاومة المستقرة عند 2.7000, نتوقع بتحقيقه للكسر المطلوب الوصول نحو محطات سلبية جديدة قد تبدأ من 2.6000 وصولا للدعم الممتد نحو 2.5200.
هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يتماشى مع الترجيح السلبي ليزيد بدوره من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6800 و 2.6000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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