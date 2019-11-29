شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل - 29-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بالتذبذب ضمن النطاق السلبي نظرا لثباته دون المقاومة المستقرة عند 915.00 محاولا بذلك تجديد الضغط على محور المتوسط المتحرك 55 كما هو واضح بالرسم المرفق.

كذلك تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه ذلك من مواصلة الهبوط لحين تحقيق الأهداف المتمركزة عند 860.00 و 832.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 860.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط