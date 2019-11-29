الباوند مقابل الين بانتظار العزم الايجابي-تحليل - 29-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لإيقاف الهجوم الصاعد نظرا لهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليتذبذب بذلك حول مستوى 141.35, بمجرد خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع سيعلن تقديمه للعزم الإيجابي الإضافي وليؤكد محاولة استئناف تسجيله للأهداف الإضافية والتي تتمركز حاليا عند 142.60 وصولا نحو 143.80 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.50 و 142.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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