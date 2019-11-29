اليورو مقابل الين يواجه موقف حرج- تحليل - 29-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الاندفاع التصحيحي الصاعد باقترابه من مقاومة القناة الهابطة المستقرة عند 120.65 لهذا اليوم, يواجه السعر حاليا موقف حرج بتحديد الاتجاه العام نظرا لاستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي بينما ثبات المقاومة الحالية تشكل عائق رئيسي أمام الانتقال للمسار الصاعد من جديد.
ما سبق, يدعونا لمراقبة تصرف السعر بشكل حذر, فثبات المقاومة يدعم السيناريو الهابط والذي يستهدف بشكل أولي مستوى 119.90, بينما تحقيق الاختراق سيؤكد انتقال السعر لمسار صاعد رئيسي لنتوقع بذلك استهدافه لمستويات إيجابية عديدة قد تبدأ من 121.30 وصولا نحو 122.43 خلال الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.65 و 119.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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