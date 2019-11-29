شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة 4 سنوات بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أربع سنوات ، مع استمرار تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى العزوف عن المخاطرة ، فى ظل التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 08:40 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال الخمسة جلسات الأخيرة ، بعدما سجل فى الجلسة السابق أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

انخفض قطاع التعدين والموارد الأساسية بأكثر من 0.9% ، ليتصدر قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ،حيث يعتبر أحد أكبر القطاعات حساسية لأخبار التجارة العالمية.

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وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء قانونين يدعمان المتظاهرين فى مدينة هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني ،الأمر الذي أدي إلى اشتباك سياسي مع "الصين" التي اعترضت بشدة على تلك القوانين.

وانتقدت وزارة الخارجية الصينية تلك الخطوة ،واتهمت الولايات المتحدة بالنوايا الشريرة ، وأن محاولاتها للتدخل فى هونغ كونغ محكوم عليها بالفشل.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وتستأنف الأسهم الأمريكية اليوم جلساتها فى وول ستريت ،عقب عطلة عيد الشكر يوم الخميس فى الولايات المتحدة ،وحقق المؤشر بجلسة الأربعاء ارتفاعا بأكثر من 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي جديد عند 3,154.26 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.4 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 0.2% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.3%.