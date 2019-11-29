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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تكبد خسارة شهرية بفعل قوة الدولار وضعف الطلب والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، لكنها على وشك تكبد خسارة شهرية هي الثانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، بفعل قوة أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وضعف طلب المعدن كملاذ آمن.
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى 1,459.24$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,455.56$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,455.15$.
أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنحو 0.15% ، مع استئناف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,450.02$ للأونصة.
على صعيد تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر، فقدت أسعار الذهب حتى الآن أكثر من 3.5% ، على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
تعاذ تلك الخسارة الشهرية إلى الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، بالإضافة إلى ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.
قدم الدولار الأمريكي أداء قويا على مدار هذا الشهر ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات العائد المرتفع ، بجانب توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة ،والتي قلصت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.
وضعف الطلب على معدن الذهب كملاذ آمن ، فى ظل التطورات الإيجابية حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل.
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 896.48 طن متري.
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