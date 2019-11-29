شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تكبد خسارة شهرية بفعل مخاوف تضيق الخناق التنظيمي فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى أسبوع ، لكن أكبر عملة افتراضية فى العالم ، بصدد تكبد خسارة شهرية هي الرابعة خلال الخمسة أشهر الأخيرة ، فى ظل الأجواء السلبية التي سيطرت على سوق التشفير ،وتصاعد مخاوف تضيق الخناق التنظيمي على تبادلات العملة المشفرة فى الصين.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 95$ بما يعادل نسبة 1.3% إلى 7,524$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,429$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,411$.

فقدت العملة المشفرة الرائدة فى السوق "البتكوين" بالأمس نسبة 1.2% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 7,676$ المسجل فى اليوم السابق.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 204 مليار$ ،مع انتعاش أسعار البتكوين وعملات رئيسية أخرى.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين إجمالي 181 مليار$ ،الذي يعد أدنى مستوي منذ 6 أيار/مايو الماضي ،واستعاد السوق أكثر من 23 مليار$ خلال الأربعة أيام الأخيرة.

على صعيد تعاملات تشرين الثاني/نوفمبر ،فقدت أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" أكثر من 18% ، بصدد تكبد رابع خسارة شهرية خلال الخمسة أشهر الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة ،فى ظل الأجواء السلبية التي سيطرت على السوق.

تجددت مخاوف تضيق الخناق التنظيمي على تبادلات العملات المشفرة فى الصين ، عقب شائعات عن قيام الشرطة الصينية بمداهمات على مكاتب Binance و Bithumb فى مدينة شنغهاي.

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وأكدت تلك الشركات أن تلك الشائعات غير صحيحة ،وقالت "بينانس" إنها لا تملك أي مكاتب ثابتة فى شنغهاي أو الصين ،لذلك ليس من المنطقي أن الشرطة داهمت أي مكاتب وأغلقتها.

وقال المتحدث باسم "بينانس" إنه كان هناك ارتفاع كبير بالفترة الأخيرة فى عدد المقالات والأنشطة السلبية ضد Binance فى الصين ،لن نتعمق فى أسباب ذلك ،ونفضل الاستمرار فى بناء الحلول.

وعلى الرغم النفي القوي من Binance و Bithumb ،تراقب الصين عن كثب التبادلات المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني فى مدينة شنغهاي ،وبحسب ما ورد حددت السلطات 39 منصة تعمل خارج الحظر التجاري فى البلاد ،ومع ذلك فمن غير الواضح ما هي العواقب التي ستواجهها هذه الشركات.

شن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "جان كلود تريشيه" فى وقت سابق من هذا الشهر هجوما حادا على البتكوين خلال مؤتمر "كايكسين" فى العاصمة الصينية "بكين".

وقال تريشيه" أنا ضد البتكوين بشدة ،واعتقد أننا نشعر بالرضا قليلا ، العملة نفسها ليست حقيقية ، بالمقارنة مع الخصائص التي يجب أن تكون للعملة".

ويعتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الولايات المتحدة ،أن العملات المشفرة يمكن أن تكمل أنظمة الدفع الحالية وتحسين رفاهية المستهلك ، لكن سوق الأصول الرقمية تتطلب رقابة وتنظيم مستمر.

وحذر البنك المركزي الأمريكي من أنه إذا حققت شبكة الدفع بالعملة المشفرة انتشار عالمي بسرعة، فستزيد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي والسياسة النقدية.