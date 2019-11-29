شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 8.8 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 8.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 705.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.23% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 407.9 مليار جنيه إلى 401.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 207.3 مليار جنيه إلى 205 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 615.2 مليار جنيه إلى 606.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.