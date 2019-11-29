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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اليورو ترقبا لصدور بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية،ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات التضخم فى أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات استمرار المركزي الأوروبي فى توسيع التحفيز النقدي لدعم التعافي الاقتصادي ومواجهة الضغط الركودي.
يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1009$ من سعر الافتتاح 1.1006$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1012$ ، و أدنى سعر 1.1006$.
حقق اليورو خلال تعاملات يوم الخميس ارتفاعا بحوالي 0.1% مقابل الدولار ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.0992$ المسجل فى اليوم السابق.
على صعيد تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي ، لتستأنف خسائرها الشهرية التي توقفت مؤقت خلال تشرين الأول/أكتوبر للمرة الأولى خلال أربعة أشهر.
تعاذ تلك الخسارة الشهرية إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات العائد المرتفع ، فى ظل التطورات الإيجابية حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من أوروبا ،عن مستويات التضخم الرئيسية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول احتمالات اتخاذ المركزي الأوروبي إجراءات تحفيزية جديدة خلال الاجتماعات القادمة.
تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني /نوفمبر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.8% من ارتفاع بنسبة 0.7% فى تشرين الأول/أكتوبر ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.2% من ارتفاع بنسبة 1.1% بالقراءة السابقة.
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