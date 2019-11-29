شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم بصدد ثالث مكاسب أسبوعية مع توالي مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال بصدد خسائر شهرية مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التوترات بين وبكين وواشنطون حيال هونج كونج.

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في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.40% لتتداول حالياً عند 896.64$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 893.05$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 98.31 مقارنة بالافتتاحية عند 98.35.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس تصريحات وزارة الخارجية الصينية بأن واشنطون لديها "نوايا شريرة" عقب ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي على مشروع قانون يدعم المحتجين في هونج كونج، الأمر الذي أثار المخاوف حيال فرص توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري مؤقت قبل 15 من كانون الأول/ديسمبر والذي يعد الموعد المحدد لتطبيق واشنطون لرسوم جمركية إضافية على سلع صينية.