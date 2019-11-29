شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في ستة أشهر أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 31 من أيار/مايو، بينما لا يزال بصدد مكاسب أسبوعية وشهرية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي عقب ساعات من عطلات الاحتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفاض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 109.49 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.51 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.45، بينما حقق الأعلى له عند 109.60.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.6%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والطاقة استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متوافقة بذلك مع التوقعات، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت استقراراً عند 2.4% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، متوافقة أيضا مع التوقعات.

Advertisements

كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 4.2% مقابل ارتفع 1.7% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.0%، وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انخفاضاُ 7.4% مقابل ارتفع 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 5.3%.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت ارتفاعاً إلى ما قيمته 38.7 مقابل 36.2 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند 37.0، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 7.4% مقابل 4.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 7.5%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن كون بلاده تقوم بالتواصل مع كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل بحث وضع كوريا الشمالية، موضحاً أن الصواريخ التي تطلقها الأخيرة تعد خطر كبير أمام اليابان ومجمل المجتمع الدولي، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لإطلاق كوريا الشمالية صاروخين من النوع الباليستي، بينما لم يكون هناك ما يفيد بأن الصواريخ أصابت اليابان.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا عن كون دمج السياسات يعد الطريقة المثالية للتعامل مع الاقتصاد، موضحاً أن التنسيق بين سياسات الحكومة وسياسات البنك المركزي الياباني أمر هام وضروري، مع أفادته بأن هناك مساحة محدودة للإنفاق المالي في اليابان وأن الفائدة المنخفضة تجعل السياسات المالية أكثر فعالية، مضيفاً أن السياسة النقدية تتوجه لتحقيق أهدافها.