شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التوترات بين واشنطون وبكين حول هونج كونج.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 17.05$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.06$ للأونصة، متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 98.32 مقارنة بالافتتاحية عند 98.35.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس تصريحات وزارة الخارجية الصينية بأن واشنطون لديها "نوايا شريرة" مع الإفادة بأن مشروع قانون الولايات المتحدة الذي يدعم المحتجين في هونج كونج سيواجه إجراءات مضادة قوية وأن على أمريكا إلغاء مشروع القانون الجديد، موضحة أن بكين قدمت احتجاجات صارمة لواشنطون حيال ذلك الأمر الذي يعد تدخل قوي في الشئون الداخلية للصين وأنه تم استدعاء السفير الأمريكي لإعلامه رسمياً باستنكار الأمر.

وجاء ذلك عقب ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي على مشروع قانون يدعم المحتجين في هونج كونج، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين حيال فرص حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين وتوصلهم إلى اتفاق تجاري مؤقت قبل 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل والذي يعد الموعد المحدد لتطبيق واشنطون لرسوم جمركية إضافية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن كون بلاده تقوم بالتواصل مع كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل بحث وضع كوريا الشمالية، موضحاً أن الصواريخ التي تطلقها الأخيرة تعد خطر كبير أمام اليابان ومجمل المجتمع الدولي، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لإطلاق كوريا الشمالية صاروخين من النوع الباليستي، بينما لم يكون هناك ما يفيد بأن الصواريخ أصابت اليابان.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس موافقة البرلمان الأوروبي على زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من اللحوم الأمريكية، الأمر الذي قد يحد من التوترات التجارية بين واشنطون وبروكسل، مع العلم أن المشرعين الأوروبيين قد انتقدوا التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على واردات الاتحاد من المعادن وتهديد الرئيس الأمريكي ترامب بفرض تعريفات جمركية على السيارات وقطع غيار السيارات الواردة لبلاده من الاتحاد.

بخلاف ذلك، فقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالأمس أن حزبه الحاكم الذي يخوض حالياً انتخابات برلمانية على أعتاب استأنف المفوضات حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، لن يوقع اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة في حالة إصرار الرئيس الأمريكي ترامب على ضرورة السماح للشركات الأمريكية بالتدخل في خدمات الرعاية الصحية في بريطانيا.

كما نوه رئيس الوزراء البريطاني جونسون أنه سيكون من الغباء التفاوض حول السماح للشركات الأمريكية بالتدخل في خدمات الرعاية الصحية في بريطانيا، وجاء ذلك عقب ساعات من اتهم زعيم حزب العمل جيرمي كوربين لرئيس الوزراء البريطاني بالتخطيط لإبرام اتفاق مع الرئيس الأمريكي للسماح للشركات الأمريكية بالتدخل في الخدمات الصحية البريطانية وسط الانتخابات البرلمانية البريطانية المرتقبة في النصف الأول من الشهر المقبل.

ويذكر أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أعرب الأربعاء الماضي عن كون الرئيس الأمريكي ترامب قد يكون التحدي الأكبر الذي يواجه منطقة اليورو، لكون الأخير يريد انهيار الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن ترامب رحب بمغادرة بريطانيا للاتحاد، كما أنه دائماً ما يثير التساؤلات حول أهمية حلف شمال الأطلسي الناتو وغيره من التحالفات، مضيفاً أنها للمرة الأولى في التاريخ يأتي رئيس أمريكي يعارض الوحدة الأوروبية.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه عن كونه سوف يعطي الأولوية القصوى للمفاوضات حيال إبرام اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه سوف يكون أمام الطرفين فقط أحدى عشرة شهراً عقب الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 من كانون الثاني/يناير المقبل، وأنه يجب توصلهم في تلك الفترة لاتفاق تجاري قبل نهاية 2020.