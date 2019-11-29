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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثقة المستهلكين واتساع تراجع المنازل المبدوء إنشائها في اليابان والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر ثقة المستهلكين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أوضحت ارتفاعاً إلى ما قيمته 38.7 مقابل ما قيمته 36.2 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 37.0.
وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان الياباني مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 7.4% مقابل 4.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلى من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 7.5%.
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